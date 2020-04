Mayo será clave en el avance de pandemia en México, dicen expertos

México.- Mayo será fundamental para determinar el tiempo que durará el confinamiento por la pandemia de coronavirus en México, señaló el infectólogo y excomisionado nacional para la Prevención y Control de la Influenza AH1N1, Alejandro Macías.

El experto señaló que se proyecta que en mayo se tenga el pico más alto de contagios de Covid-19 y el país alcance la Fase 3 de la epidemia.

En este escenario, se espera que se logre una “inmunidad de rebaño", lo que quiere decir que una alta proporción de la población generé los niveles de anticuerpos necesarios para combatir el virus.

"Es determinante cómo se va a comportar la epidemia en mayo, porque de eso dependerá cuanta gente se va a infectar. Estamos suponiendo que si es muy intensa se va a infectar mucha gente, pero no necesariamente. Eso lo vamos a saber de manera retrospectiva, porque después se van a poder hacer estudios serológicos para saber qué proporción de la ciudadanía ya tiene anticuerpos contra la enfermedad para poder estimar más o menos que proporción de qué cantidad de personas ya se infectaron, una vez que ya pase la fase 3", comentó para AM.

¿Por qué mayo sería clave?

El doctor Macías explicó que si la curva de casos es baja durante el próximo mes, las implicaciones serían negativas debido a que los estragos que ha causado la pandemia se estarían repitiendo, desencadenando una nueva fase 3 de la pandemia que podría ser menor o mayor que la primera, dependiendo de cómo se comporte la epidemia.

Agregó que los últimos reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que en algunos países a población infectada de coronavirus es menor a la que se estimaba, lo que puede ser una señal de que habrá una nueva oleada de transmisión del virus.

"Porque si resulta que la proporción fue muy baja, entonces estamos en serios problemas, porque si resulta que con una baja proporción causó estragos, esos estragos se van a repetir porque no hay una cantidad suficiente de inmunidad de rebaño. Sin embargo, esos estudios no los tenemos ahora y se estarán realizando cuando termine la fase 3. Aunque las noticias parece que no son buenas porque al parecer se han infectado a menos personas de las que se creía", explicó.

MCMH