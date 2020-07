Mayoría de los irapuatenses usa cubrebocas pero aún hay renuencia

Irapuato.- Aunque la mayoría de los ciudadanos que visitan el primer cuadro de la ciudad portan el cubrebocas de manera correcta, aún hay personas que se muestran renuentes a cumplir la medida preventiva contra el Covid-19, señaló el coordinador del Centro Histórico, Daniel León Morales.

Destacó que el uso de cubrebocas ha sido bien aceptado por ciudadanos y comerciantes en esta zona, pues hay más presencia de elementos de seguridad y brigadas que exhortan a los visitantes a no relajar medidas.

Esporádicamente hay dos o tres personas al día que encontramos sin cubrebocas, diciendo que no han encontrado, que no sabían, la verdad es que se los hemos estado regalando, pero hay gente que de plano no lo quiere usar”, enfatizó.