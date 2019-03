Me preocupa el rumbo del país.- Catón 

Siempre he sido optimista pero ahora me preocupa el rumbo que toma el país, señaló el escritor y periodista Armando Fuentes Aguirre "Catón", quien, además, ve en la aprobación de la revocación de mandato un intento por reelegirse por parte de Andrés Manuel López Obrador.

Tras los primeros 100 días de gobierno del presidente de la república, Fuentes Aguirre, quien visitó León para impartir una conferencia, expresó su sentir al respecto y admitió que no avisora un panorama alentador a futuro.

He señalado los aciertos, pero han sido muy pocos con relación a la magnitud y el numero de los errores que a mi juicio ha cometido", señaló el columnista coahuilense.

Ejemplificó con la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la cancelación de los apoyos a las estancias infantiles.

No soy muy optimista, siempre lo he sido, he creído en la capacidad de mi país para sobreponerse a sus problemas, pero ahora comparto la inquietud de muchos mexicanos por el rumbo que está tomando nuestro país", aseguró.