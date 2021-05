Celaya, Guanajuato.- El amor a sus tres hijos, querer verlos salir adelante y darles la educación que ella no pudo obtener, motivó a María Raquel Hernández a salir de su natal Honduras para embarcarse en un viaje lleno de riesgos, peligros y hambre, todo en busca del “sueño americano”.

Ella salió hace dos años de su tierra natal, en el 2019; el 7 de abril dejó su casa y su país para llegar el 27 de abril a México.

Mi sueño era cruzar al otro lado, porque en mi país es muy difícil encontrar trabajo, no se consigue empleo. Soy madre soltera, tengo tres hijos; a mi niña, la primera, me la traje y los otros dos pequeños se quedaron en Honduras”, contó María.

Señaló que trabajaba pero el dinero no rendía, ya que cubrir las necesidades de tres hijos no es fácil y el padre de sus hijos no los apoya.

El 27 llegamos a un albergue de Celaya y al otro día nos fuimos para Escobedo; estuvimos todo el día ahí y en la tarde tuve un accidente, no se cómo fue, ya van dos años de este accidente y no me he recuperado. Estoy esperando una operación, yo ya quiero que me operen porque es muy difícil, mis hijos son la prioridad, tengo que ver la manera de conseguir dinero para ellos”, señaló.

De momento se dedica a crear pulseras, tejidos, en lo que le toca su operación, después desea recuperarse y seguir adelante en su andar.

Mi niña que tengo acá va a cumplir doce años, el 27 de mayo es su cumpleaños y yo vendo pulseras para ayudar a mis hijos, lo poquito que hago, se los mando, pero ahorita como se vino lo del COVID no había vendido nada, espero todo mejore para poder salir a vender y ayudar a mis hijos, ya que es la única manera”, resaltó.

En Honduras, a sus otros dos hijos, los cuida su mamá, aunque por su avanzada edad y los escasos recursos hace lo posible, por eso María Raquel se esfuerza para ayudarlos a todos.

De momento, Raquel se dedica a crear pulseras, tejidos, en lo que le toca su operación, después desea recuperarse y seguir adelante en su andar.

Al preguntarle por sus otros dos hijos, María Raquel enmudece, pero luego su mirada la delata y acepta que los extraña mucho; uno tiene nueve años y el otro siete, afirma que a diario piensa en ellos y que todo este sacrificio que hace es por ellos.

Yo quiero estar con ellos, me duele haberlos dejado, me vine porque quiero conseguirles un futuro mejor, pero primero Dios todo se hará realidad ya cuando me recupere. A veces hay momentos que no hallo qué hacer, porque es muy difícil estar lejos de la familia y no poderlos ayudar como debe ser”, expuso.

María Raquel se esfuerza diariamente para mandarles para comer pero acepta que la impotencia la invade cuando le piden otras cosas como ropa, zapatos y al no poder trabajar, no les puede brindar lo que necesitan.

Hablo con ellos, me dicen que ocupan tal cosa, y además también quiero apoyar en la casa de mi mamá, porque yo no tengo casa, y la de mi mamá esta un poco deteriorada, quiero arreglar los baños, hacen falta muchas cosas, y yo por eso me vine, para poderlos ayudar”, contó.

Su hijo mayor tiene el deseo de estar en la música y como acude cada semana a la iglesia, quiere una guitarra para aprender y espera pronto cumplir su sueño.

Su hija la motiva

María cuenta cómo fue salir de su hogar, de su patria y embarcarse a una aventura con una niña, lo cual es peligroso y arriesgado.

Cuando nosotros salimos del país, salimos con tres compañeros, eran familiares, y entrando a México me dejaron botada en un albergue. Yo me iba a regresar, pero mi niña me dijo ‘vamos para arriba’ si por algo nos venimos es para salir adelante, porque lo que ella quiere es estudiar, ser una enfermera, siempre me dice eso, yo no estudié, si hubiera tenido la oportunidad lo hubiera hecho, y mi niña quiere estudiar, yo por eso la animo para que siga adelante”, mencionó María Raquel.

La decisión de emprender solas el viaje a México no fue fácil, pero agradece que siempre hubo personas que las cuidaron, y si bien pasaron hambre, frío, soledad y hasta tener que dormir en las vías del tren, al menos alguien les brindó la mano.

Hubo personas que nos dieron de comer, nos daban ropa, y nos invitaban a bañarnos, eso sí nos daba un poco de miedo porque luego nos decían ‘no se confíen mucho a veces hay secuestros o violaciones’ pero gracias a Dios nunca nos pasó nada, Dios nos cuido, nos aguardó siempre e igual mi niña sufrió el accidente que yo sufrí, anduvo con clavos en las rodillas, en el tobillo siete clavos, fue un año de operación y recuperación, pero ya está mejor” resaltó.

Su mayor miedo es que en ese accidente ella iba a morir, no supo reaccionar y la tristeza fue inmensa al verla en el hospital, a pesar de que ella vivió lo mismo.

Al final todo salió mejor de lo que esperaba, su niña se recuperó, recobró la memoria y por lo mismo agradece a Dios.

En el camino nos ayudaban, pero si nos decían que nos iban violar, o robar, y yo cuando emprendí el camino no hice caso de todo lo que nos dijeron, y gracias a Dios siempre nos ayudaron mexicanos, guatemaltecos, hondureños, me decían que le diera de comer a la niña para que no se enfermara y gracias a Dios no sufrimos mucho, porque es muy difícil andar en esos caminos”, relató.

Sigue la operación de su pie, ya que se le hincha, le duele, a veces no puede moverse, en las noches no duerme, y no soporta el dolor, esperando tener su operación, aliviarse y seguir adelante.

Mantiene comunicación con sus hijos, pidiéndoles que cuiden a su abuelita, que le hagan caso y le echen ganas a la escuela, los quehaceres, y que no dejen de acudir a la iglesia.

A su hija que está con ella, le aconseja qué hacer, qué no, habla sobre cómo se siente y de cómo se motivan, para seguir y que no abandone su sueño de estudiar.

Señaló que lo que más le preocupa es que su hija estudie, ya que si después ella ya no está, si no le puede dejar riquezas, al menos tenga el estudio para salir adelante.

Me traje a mi hija porque no se quiso quedar allá, el día que me iba a venir, se puso a llorar, eso me dolió mucho y no la quise dejar; dejé a mis dos hijos no porque quisiera, sino por salir adelante y darles un mejor futuro”, comentó.

Su pequeña la motiva a seguir adelante, ya que ella quiere aprender inglés, ser enfermera y salir adelante.

Finalmente, les mandó un mensaje a todas las mamás en su día.

Les deseo muchas felicidades, a las madrecitas, a las madres solteras o a las que están esperando por primera vez, que Dios las bendiga y este día sea especial, sus esposos le celebren y a las madres solteras que nosotros nos celebremos, porque no hay de otra; les deseo muchas felicidades y bendiciones”, finalizó.

mortiz@am.com.mx