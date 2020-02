Medicamento para niños con cáncer en León alcanzaría hasta febrero

León.- Por falta de proveeduría a nivel nacional, el abasto de medicamentos para niños con cáncer en Guanajuato está al 50%, lo cual alcanzaría sólo para cubrir los tratamientos del mes de febrero.

Daniel Díaz Martínez, titular de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) señaló, sin precisar el monto disponible, que a pesar de que el Estado cuenta con los recursos económicos para comprar los medicamentos, el problema es que por el momento no hay proveedores de los fármacos en el país.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube y conoce lo mejor de las noticias en video

"No nos anticipemos ni alarmemos a la población porque si en este periodo logramos conseguir el medicamento no habrá problema pero sí estamos ya teniendo dificultad. Ni el Estado ni la Federación lo han podido conseguir. No se ha comprado el medicamento para el cáncer porque no hay proveeduría, la Secretaría de Salud de Guanajuato tiene lo que compramos desde el año pasado y a principios de este año con recurso estatal pero, reitero en el país no hay proveeduría por eso es que existe esa situación a nivel nacional", declaró.

Confían en reservas de medicamentos

El funcionario estatal indicó que aunque empiezan a faltar los medicamentos para tratar a los niños con cáncer aseguró que se cuenta con una reserva estratégica para cubrir los tratamientos programados en lo que se busca esta proveeduría.

Igualmente, subrayó que la dependencia estatal desde septiembre del año pasado tiene un convenio de colaboración y de intercambio de servicios con el Hospital Infantil Teletón de Oncología de Querétaro, el cual a finales de enero ya empezó a atender a niños guanajuatenses.

Nosotros le compramos a este hospital el servicio completo a un costo que no llega ni al 30% siquiera de lo que se pudiera comprar en un hospital privado y por otro lado decir que sí empieza a escasear la proveeduría", apuntó.

Díaz Martínez, reiteró que los medicamentos disponibles para cáncer infantil se están optimizando como se hizo también en su momento con la falta de medicamentos de VIH que se distribuyen en los Capasits, sin embargo sostuvo que ningún niño ha dejado de recibir su tratamiento.

Por último, aseguró que la Secretaría de Salud de Guanajuato realiza las gestiones necesarias para comprar los medicamentos; no obstante, depende de que nuevamente se reactive la proveeduría en el país.

Actualmente, son 120 niños los que reciben su tratamiento oncológico en unidades de la dependecia estatal.

Queridos lectores, nuestro trabajo empieza y termina con ustedes. En AM empezamos el año con una misión y visión renovadas y te invitamos a conocerlas en este breve video. Mil gracias por tu apoyo. ¡Dinos que te parece en los comentarios!