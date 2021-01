COVID: Escasean vitaminas, analgésicos y antiinflamatorios en León

León, Guanajuato.- Antiinflamatorios para tratar los pulmones, vitaminas y analgésicos son las medicinas con mayor demanda en León desde diciembre del año pasado, mes en que inició el pico más alto de contagios y defunciones por Covid-19 en Guanajuato.

Ante el incremento acelerado de contagios por esta enfermedad, farmacias ubicadas al sur, norte y centro de León, reportaron escasez de algunos medicamentos e incluso desabasto de algunos fármacos indicados para tratar diagnósticos Covid.

Ahorita ya tenemos escasez de medicinas para desinflamar los pulmones, la más pedida es la dexametasona y también la ivermectina, aunque este último fármaco no esté recomendado por los médicos para tratar el Coronavirus, mucha gente lo está pidiendo”, precisó una farmacóloga en un expendio de la Zona Centro.

Hay también una demanda muy alta en los antiinflamatorios no esteroideos, como aspirina, el ibuprofeno, paracetamol y naproxeno.

Muchas personas llegan a las farmacias para comprar paracetamol y ácido acetilsalicílico. Foto: Joel Reyes.

Rosela Cornejo, encargada de una farmacia en Campestre dijo: “Al día si llegamos a despachar a más de 40 personas que vienen específicamente por analgésicos como paracetamol y el ácido acetilsalicílico, también medicinas con esteroide para el tratamiento de Covid y no se diga la vitamina C y D, de esa ya no tenemos desde hace semanas”.

Al sur de León en farmacias de San José el Alto, también se supo de la falta de algunos medicamentos para problemas respiratorios y cuadro clínico Covid.

Reportan escasez de medicamentos para atender Covid-19. Foto: Joel Reyes.

“Como que al principio no le caía el ‘20’ a la gente, pero ya ahorita por la gravedad en los hospitales están apenas tomándolo con seriedad”.

Están faltando que nos lleguen antibióticos como azitromicina y claritromicina y de analgésicos, queda poco de naproxeno, paracetamol, meloxicam y la vitamina C, esa ya no se encuentra en las farmacias, hace un mes ya no hay abasto, ahorita sólo se encuentra en Walmart, y eso no es seguro”, dijo una empleada.

“La dexametasona e ivermectina son las que más se venden aquí, ahorita no nos ha faltado nada de medicina, pero a mediados de diciembre si teníamos escasez de todo lo que tuviera que ver con enfermedad respiratoria”, señaló un empleado en la colonia Héroes de León.

El medicamento que varias farmacias refirieron no tener desde hace semanas fue la nimesulida, que se prescribe para desinflamar las vías respiratorias.

AM