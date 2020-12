Médico de San José Iturbide libra batalla contra el Covid-19

Guanajuato.- Tras 63 días de permanecer internado por Covid-19 en el Hospital General de León, el doctor Elbert Ramírez, Jefe de Urgencias del Hospital General de San José Iturbide, libró la batalla contra el virus.

Este martes, a través de su página de Facebook, la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) dio la noticia, la publicación se ha compartido más de 455 veces y ha obtenido miles de reacciones.

Después de 63 días, 55 en terapia intensiva del Hospital General León, se va de alta el Jefe de Urgencias, el doctor Elbert Ramírez que libró una dura batalla con el COVID-19", publicó la dependencia estatal.

En la publicación también se compartieron cinco fotografías del momento en que el médico fue dado de alta y despedido con muestras de cariño por parte del personal médico y de enfermería de la unidad.

En una de éstas se observa a una enfermera que sostiene una cartulina en la que se puede leer: "Lo queremos mucho Dr. Elbert".

En otras fotografías se ve a Elbert Ramírez salir del hospital en silla de ruedas apoyado por una enfermera, en una imagen más se ve al doctor dentro de un automóvil despidiéndose de una persona.

Usuarios de Facebook escribieron mensajes de apoyo dirigidos al doctor y a sus compañeros médicos y enfermeras quienes están frente a la primera línea de atención de los enfermos de Coronavirus.

Doctor necesitamos infracciones para toda persona que haga fiestas y reuniones, y también infracciones monetarias para quien no use cubrebocas en la calle y en el transporte público. Por favor. Ojalá regresemos a semáforo rojo".

"Por favor, tomar conciencia, no fiestas, no reuniones, hay quien no lleva una vida normal por estar enfrentando esta lucha contra la Covid, ellos son la esperanza de vida y está en riesgo su propia vida", son algunos de estos mensajes.

