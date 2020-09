Médico sufre accidente en carretera y hombres armados le quitan sus pertenencias

Médico residente iba a trabajar cuando sufrió accidente.

Iba por la autopista León-Aguascalientes cuando volcó.

Dos hombres armados se le acercaron y le quitaron sus pertenencias.

León, Guanajuato.- Un médico residente fue asaltado después de sufrir un fuerte accidente en la autopista León-Aguascalientes.

Por medio de sus redes sociales compartió lo que le había sucedido.

Javier Zárate salió de su casa a las 4:50 de la madrugada para dirigirse al Hospital General de León a trabajar como todos los días.

Había una gran piedra en la autopista que provocó la volcadura. Foto: Staff AM.

A las 5:15 pasaba por el entronque San Francisco del Rincón kilómetro 7 cuando no observó una gran piedra que estaba en el camino.

Volcó su automóvil y dio vueltas durante un kilómetro.

Al poder salir de su vehículo el médico residente tenía fuertes golpes, se encontraba lleno de sangre por lo que buscó a alguien que lo ayudara.

Dos hombres se acercaron, él pensó era para auxiliarlo, para quitarle sus pertenencias. Foto: Staff AM.

De pronto dos hombres se le acercaron y el joven pensó que era para ayudarlo.

Con pistola en mano y golpeándolo a pesar de las heridas que tenía, le quitaron reloj, celular, computadora y su maleta con sus artículos de trabajo.

“Estoy agradecido también con los delincuentes porque no me quitaron la vida. Se que algún día lo material volverá con esfuerzo y dedicación. Hoy me dejaron sin nada.”

Mi vehículo fue pérdida total por el golpe. No puedo creer aún lo que me pasó. Se los comparto para que no conduzcan a esa hora de la madrugada y tengan precaución”, mencionó en sus redes sociales.