Guanajuato.- Como parte del acuerdo para restaurar el servicio en la ciudad, Megacable no interpondrá demanda alguna contra el Municipio, en cambio rechaza tener adeudo alguno con la administración local.

Mediante un comunicado informaron que no se reconoció por parte de Megacable ningún tipo de adeudo, pero esto no impide que el Ayuntamiento, si lo cree fundamentado en derecho, lo requiera.

Por consiguiente no se acordó pagar algo ni de contado ni a plazos, toda vez que no hay un adeudo reconocido, en cambio sí se acordó, en aras de contribuir al restablecimiento del servicio a la comunidad, que Megacable no continuará con las acciones penales y civiles derivadas de los actos delictivos por parte de funcionarios del Ayuntamiento del 14 de julio de 2021.

Y se se firmó un Convenio de colaboración de buena fe entre las partes que, entre otros puntos, incluye la dotación de Internet gratuito en 5 plazas públicas en beneficio de la Sociedad.

Además conscientes del estado que guarda la Seguridad Pública en la ciudad, la empresa decidió contribuir con un apoyo en especie para mejorar las herramientas con las que cuenta el Municipio para el combate a la delincuencia.

Megacable se apega al Estado de Derecho y cumple con las disposiciones Federales y Locales, por lo que nos reservamos el derecho de defendernos ante cualquier arbitrariedad que pudiera afectar a nuestros clientes y a llevar a cabo cualquier acción legal contra cualquiera que pretenda atentar contra los derechos adquiridos de la empresa", concluye el comunicado.

