Mejora en seguridad debe notarse para diciembre: PVEM

Guanajuato.- A más tardar para diciembre debe verse un aplanamiento de la curva de inseguridad y violencia que vive Guanajuato, manifestó Sergio Contreras Guerrero, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista (PVEM).

Esto tras el anuncio de que se reforzará la coordinación en materia de seguridad entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Federal, tras la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En este mismo sentido, Contreras Guerrero urgió que la coordinación se dé en todos los sentidos, que implique no solamente aspectos como mayor despliegue de elementos o reacción, sino que también se aborden otros temas como la prevención y la lucha contra el consumo y distribución de droga.

Y aplaudió que el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, haya asumido el compromiso de asistir a todas las reuniones de coordinación.

“Es importante que él asista para que pueda exigirle a la federación y que la federación tenga el diálogo constante y permanente para que también pueda exigirle al Gobierno del estado. Qué bueno que fue una reunión productiva, que no fue de descalificaciones como pudiera esperarse después de lo que había pasado entre ambos titulares de los poderes, no había una comunicación ni una coordinación efectiva en Guanajuato, como lo dejaron ver”, declaró.

El dirigente añadió que también será de suma importancia dar más apoyo a los Gobiernos Municipales.

Finalmente Sergio Contreras expresó que desde el PVEM también se comparte la postura de que debe removerse el fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre.

Creemos que no debería tenerse en Guanajuato un fiscal que tenga tanto tiempo en el cargo, como no compartimos ya la permanencia del titular de Seguridad Pública, ahora al Gobernador le toca dar los resultados, nos debería de decir si en cuánto tiempo no se dan los resultados entonces que se den cambios”, concluyó.