Mejoran canje de placas, sin filas y trámite ágil

Celaya.- A diferencia del primer día del cambio de placas en dos de los tres módulos ubicados en la ciudad ahora no hubo largas filas, ni esperas de más de dos horas.

Usuarios consultados comentaron que el trámite fue muy rápido y el cambio de placas en cinco minutos.

Se visitaron dos de los tres módulos que hay en la ciudad, el primero ubicado en la calle de Pípila, donde no había fila de espera, al salir una mujer comentó que fue muy sencillo a comparación del primer día.

Me tocaba a las 11 y a esa misma hora me tocó, fue muy rápido todo, como en 10 minutos todo, el sistema ya estaba bien, hasta eso fueron muy amables, pero eso sí, existía el temor de no saber a qué hora uno iba a salir, se decía que eran esperas de dos horas”, comentó María de la Luz.