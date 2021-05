Asesinan a más de 450 personas LGBTI+ en México

México-. Más de 450 personas LGBTI+ han sido asesinadas en México en los últimos cinco años. Estos crímenes se destacan por ser extremadamente violentos, ya que las víctimas llegan a sufrir tortura, quemaduras, violencia sexual, entre otras.

De acuerdo con un estudio de la organización civil "Letra S" del 2016 al 2020 se han documentado 459 personas LGBTI+ han sido víctimas de asesinatos violentos en el país.

En los últimos cinco años, la cifra acumulada de muertes violentas LGBTI+ suma al menos a 459 víctimas. Las mujeres trans continúan siendo las víctimas más numerosas con una cifra de 43 trans feminicidios, lo que representa el 52.5% de la cifra total de casos del 2020. Seguidas por los hombres gay con 22 (28% de los casos), por las lesbianas con 8 (10% de los casos), dos hombres trans, una mujer bisexual, una persona muxe y otra de identidad de género no binaria", indica la asociación.

Los homicidios dolosos de integrantes de la comunidad LGBTI+ disminuyeron el año pasado. Sin embargo, la caída en los casos está relacionada a las restricciones de movilidad impuestas durante la pandemia de COVID-19 y no por las acciones de las autoridades de seguridad y justicia, afirmó Alejandro Brito, autor del estudio La otra pandemia. Muertes violentas LGBTI+ 2020, elaborado por el Observatorio de Crímenes de Odio de la organización civil Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana.

Lo que no lograron los gobiernos estatales, lo logró la pandemia. Pero encerrarnos en nuestras casas y no acudir a lugares de esparcimiento no es de ninguna manera una opción”, comentó.