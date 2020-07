México está lejos de ‘domar’ la pandemia, opina experto

No sólo Guanajuato, si no todo México, aún se encuentra lejos de controlar los contagios de Covid-19, que siguen aumentando, opinó el infectólogo Alejandro Macías.

El experto consideró que si bien no pueden suspenderse todas las actividades, si hay algunas como las celebraciones religiosas, bares y gimnasios que aún no deberían reanudarse.

Enfatizó la importancia de usar cubrebocas para reducir los contagios.

Guanajuato.- El estado de Guanajuato y el país permanecen con una alta intensidad de contagios de coronavirus y están lejos de tener domada la pandemia, consideró el infectólogo, Alejandro Macias.

El ex comisionado Nacional para la atención a la pandemia de Influenza H1N1, agregó que, si bien los gobiernos han perdido la capacidad para hacer que los ciudadanos vuelvan al confinamiento, es fundamental que actividades religiosas, bares y gimnasios permanezcan cerrados, por ser puntos de alto riesgo.

Uso del cubrebocas puede salvar vidas

El experto consideró que es necesario seguir haciendo énfasis en el uso del cubrebocas, debido a que la nueva evidencia indica que la mascarilla puede disminuir los contagios y por lo tanto salvar vidas.

“En general todo el país, no solo Guanajuato, está en una intensa actividad de Covid-19. Es verdad que el gobierno ha perdido el margen de maniobra para volver a cerrar todas las actividades, pero deben por lo menos asegurarse de no tener servicios religiosos, gimnasios, bares y facilitar que los restaurantes tengan actividades fuera de los espacios cerrados y facilitarles los accesos a las banquetas en los lugares peatonales”, comentó.

Consideró que si bien no pueden suspenderse las actividades económicas, es necesario hacer obligatorio el uso de cubrebocas.

“Si el Estado no puede detener ya la economía, lo que tiene hacer es inmediatamente obligar el uso de la mascarilla en todos los lugares públicos cerrados. Yo he seguido viendo gente en el transporte público sin mascarilla y toda vez que lo demás es muy difícil, debemos entender que podemos contribuir poniéndonos la mascarilla”, dijo en entrevista con AM.

MCMH