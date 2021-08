Guanajuato, Guanajuato.- A pesar de que llegaron a la capital del estado docenas de estudiantes de la Universidad de Guanajuato para iniciar las clases híbridas y virtuales, no podrán vacunarse aquí contra el COVID quienes tengan entre 18 y 29 años, aplicación que inició hoy.

Solamente se vacunará a quien acredite su residencia”, afirmó el delegado Mauricio Hernández, a pregunta de AM.

Aunque no explicó la razón, en varias ocasiones en vacunaciones de otros municipios la Secretaría del Bienestar y el propio delegado han pedido que no se vacune gente que no residen en las poblaciones donde se está aplicando la vacuna, para poder llevar un control adecuado en cada municipio.

Estudiantes foráneos llegaron ya a Guanajuato capital para retomar las clases presenciales. Foto: Catalina Reyes

Además de que, en el caso de las vacunas que se componen de dos dosis, dijo, no es conveniente mezclar marcas.

Ayer inició la vacunación a las 12 de la tarde, la logística está diseñada para que dure de 3 a 4 días, sin embargo eso dependerá de cómo se desarrolle la asistencia de los asistentes.

Las sedes de la aplicación del biológico son únicamente dos: la Secretaría del Bienestar, ubicada en el edificio de delegaciones federales, en la colonia Burócratas, y en el Auditorio de Yerbabuena.

