Miedo paraliza comercios de Celaya

Celaya.- El miedo paralizó a varios negocios en la ciudad, permanecen cerrados tras el asesinato de cuatro personas que se dedicaban al comercio.

El lunes se hablaba del cierre por protestas, que fueron complementadas por una manifestación que llegó hasta la Presidencia Municipal para exigir la respuesta inmediata de la alcaldesa Elvira Paniagua Rodríguez.

La información trascurre de manera inmediata en las redes sociales donde se reportaron los cierres en varias zonas de Celaya.

Cierran varios comercios

Una de ellas, la calle Presa Álvaro Obregón, caracterizada precisamente por los locales comerciales que la invaden.

Sin embargo, en un recorrido se pudo ver qué varios negocios permanecen cerrados, destacan las tortillerías pues fue el gremio que se unió para alzar la voz, pero que también tuvo la dolorosa pérdida de tres mujeres asesinadas en la colonia Lagos.

"No sabemos qué pasó, las tortillerías están cerradas desde hace unos días y ya no las han vuelto a abrir. Desde luego que con lo que está ocurriendo no es para menos, a cualquier persona le da miedo una amenaza, por eso prefieren no abrir", señaló un comerciante.

Los asesinatos tras la manifestación pacífica

Ya nadie cree en el gobierno, es lo malo, pero si de verdad hacen algo por la causa de los comerciantes y de Celaya, qué bueno. Nos toca esperar y ojalá que esto se comporta si no, ¿de qué vamos a vivir?".

Este lunes decenas de comerciantes se manifestaron en la Presidencia Municipal para exigir seguridad tras las extorsiones recibidas en sus negocios.

Horas más tarde, tres mujeres fueron asesinadas en una tortillería de la colonia Lagos y un hombre fue ejecutado en un negocio de material para construcción en la carretera Panamericana.