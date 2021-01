Mienten ciudadanos para lograr traslados de forma rápida

Irapuato.- Para lograr que la atención sea otorgada de forma rápida, algunos ciudadanos han mentido al solicitar a Protección Civil servicios de traslado de pacientes indicando otra enfermedad, y al llegar al domicilio, los paramédicos detectan que son posibles casos de COVID-19, señaló el coordinador Israel Martínez Negrete.

Lo anterior preocupa al personal de esta dependencia, que cuenta únicamente con una ambulancia equipada para atender los casos de posible COVID-19; hasta el momento, pese a esta situación no se han dado contagios entre los paramédicos, ya que las pruebas por sospecha han salido negativas.

Ya la gente no refiere ese tipo de enfermedad (coronavirus), ha llegado un momento que por la premura, por el nerviosismo de su familiar mienten, entonces aquí lo que hacemos con los paramédicos normales que no atienden COVID, de todos modos se les dota de su equipo de protección personal, no llevan el encapsulado, llevan nada más sus guantes, cubreboca, lentes de seguridad, su equipo para desinfectarse”, refirió.