Mientras haya impunidad seguirán desapariciones, dice experto

León, Guanajuato.- Mientras los cárteles sigan operando con impunidad en Guanajuato, la desaparición de personas no va a disminuir, afirmó el experto en seguridad pública David Saucedo.

El analista sostuvo que este delito está directamente vinculado a grupos criminales en la entidad.

“Creo que el fenómeno de la desaparición de personas empieza al mismo momento que la guerra de cárteles, como recordarán en Guanajuato había tres frentes de guerra y ya hay cuatro.

“Pero en los municipios en los que empezaban a presentarse denuncias de desaparición de personas había como constante la disputa entre cárteles, principalmente entre Jalisco y Santa Rosa”, dijo el experto.

Señaló que los principales motivos por los que desaparecen personas en Guanajuato son: reclutamiento forzado para unirse a los cárteles, el secuestro, la trata de personas con fines de explotación sexual y el ingreso voluntario de jóvenes a los grupos criminales.

“Hay varias causales por las que desaparecen las personas. En primera porque son reclutados en contra de su voluntad por grupos criminales, tal y cómo lo han mencionado algunos que han podido escapar de los centros de entrenamiento. Algunos jóvenes no sobreviven a ese entrenamiento y no se vuelve a saber de ellos”, dijo en entrevista con AM.

David Saucedo opinó que la desaparición forzada también podría estar ocurriendo en Guanajuato debido a que al estar rebasadas las Fuerzas de Seguridad prefieran una estrategia de exterminio y no de detención de los criminales.

Explicó que es necesario incrementar las búsquedas de fosas clandestinas en las grandes ciudades, ya que al ser las principales zonas de batalla entre los cárteles es un hecho que habrá entierros clandestinos más grandes que los que se han encontrado hasta el momento.

“Las fosas que se han encontrado en Acámbaro, en Cortazar, en Salvatierra que han sido municipios que son escenarios secundarios en la guerra. Las grandes batallas se han dado en Irapuato, en Celaya, se están dando en León, en donde seguramente vamos a encontrar un mayor número de personas”.