Militarización de Guardia Nacional no pasará: PAN

Guanajuato.- La Guardia Nacional como fuerza militar plasmada en la Constitución, no pasará.

Así lo advirtieron tanto el coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, el guanajuatense Juan Carlos Romero Hicks, y el secretario de la Comisión de Defensa Nacional, el diputado leonés, Fernando Torres Graciano.

Coincidieron que ese intento presidencial ya logró evitarlo el bloque opositor (PAN, PRI, PRD y MC) desde la creación de la Guardia Nacional y ahora será lo mismo.

“No va a pasar, si no pasó en ese momento donde recién llegaba con mucha fuerza, con popularidad, con una mayoría abrumadora en la Cámara de Diputados, me parece que hoy que ya perdió parte de ese respaldo, es una necedad, lo sabe”, opinó el legislador reelecto ahora por el distrito 03 en León, Fernando Torres.

En febrero de 2019 el Congreso de la Unión decidió que la Guardia Nacional tendría una naturaleza explícitamente civil, más que militar y que estaría bajo la autoridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, conformada por civiles.

“Fue una victoria de la sociedad civil, de los defensores de los derechos humanos, para limitar la influencia del Ejército sobre estas fuerzas de seguridad, en donde siempre estuvo presente la advertencia de que, de no frenarlo, México iniciaría el camino hacia una mayor militarización de la vigilancia policial, en perjuicio de las libertades civiles”, apunta Romero Hicks en un comunicado de prensa.

En la mañanera del 15 de junio el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que enviará una reforma constitucional para eliminar el mando civil de la GN y que pase a formar parte en su totalidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la cual será presentada en 2023, un año antes de terminar.

“En Acción Nacional estamos convencidos de la gran labor que llevan a cabo las fuerzas armadas y que su misión es la de salvaguardar la seguridad nacional y la paz en el país, mas no distraerse en el desempeño policial para el que existen instituciones especializadas”, indicó.

Romero Hicks pidió aprovechar el debate sobre la Guardia Nacional para que se analice con datos verificables la operación y los resultados, y saber cuánto se ha destinado de la Federación a fondos de seguridad a estados y municipios.

Es cortina de humo: Torres Graciano

Fernando Torres cuestionó que en los hechos hoy la Guardia Nacional sea encabezada por un militar retirado y que opere como una fuerza militar más.

“Es un reconocimiento que no ha dado los resultados en combate a la inseguridad”.

Además, por Decreto se estableció hasta marzo del 2024 para que las Fuerzas Armadas participaran en tareas de seguridad pública en complemento a la GN.

Hoy las fuerzas militares tienen labores de seguridad en todo el país, y no a manera de excepción en casos extraordinarios, como dijo se realizó en el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa y que los que hoy gobiernan tanto criticaron. Pero no sólo eso, sino que son responsables de los proyectos de infraestructura claves.

“Como acostumbra el presidente, son cortinas de humo, debates que genera para distraer la atención de lo importante, sabe que no va a pasar, pero genera ruido mediático, y no se hable de la economía, aunque diga que va bien, no es cierto”.

MCMH