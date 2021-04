'Miman' a ombudsman

Guanajuato, Gto.- Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso local se opusieron a citar a comparecer al procurador de los Derechos Humanos del Estado, Vicente Esqueda Méndez, para que brinde explicaciones sobre el informe de actividades 2020.

Aunque este documento le tocó presentarlo a él, la realidad es que la información corresponde al último año de gestión de José Raúl Montero de Alba, pues Vicente Esqueda apenas cumplió cuatro meses en el cargo.

En reunión de Comisión, la presidenta Patricia Martínez Galván planteó las metodología de estudios del documento presentado ante el Congreso hace unos días, pero la diputada de Morena, Magdalena Rosales Cruz, propuso invitar al ombudsman para completar los datos presentados en el informe.

La propuesta fue sometida a votación, pero cuatro de sus cinco integrantes, todas ellas legisladoras suplentes, votaron en contra de modo que el estudio solo se realizará de forma interna por el Congreso local.

Rosales lamentó la decisión, pues recordó que el nombramiento de Esqueda Méndez se dio en condiciones controvertidas, sin criterio y sin que se dieran a conocer los criterios de evaluación.

“El hecho que en este momento la Comisión vote nuevamente por la obscuridad y la falta de transparencia para este análisis del informe en donde esta Comisión no pueda profundizar en los puntos me parece grave, si bien todos los diputados que están presentes en este momento son suplentes deberían analizar la delicada situación de Derechos Humanos en este Congreso”, dijo.

La legisladora morenista dijo que el interés de la comparecencia era el de clarificar datos presentados por el Procurador, pues insistió en que la situación de Derechos Humanos en Guanajuato sigue pasando momentos delicados.

“Simplemente se pedía que se compareciera ante esta Comisión para preguntar algunas cuestiones delicadas y sabemos que se encuentran cada vez más fosas clandestinas, que no se resuelve la atención y a víctimas y que podríamos haber dado oportunidad que nos explicara cual es la situación en este momento que se vive en el estado de Guanajuato”, finalizó.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.