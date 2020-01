Minimizan cierre de negocio por inseguridad

Celaya.- Pese al cierre de otro establecimiento presuntamente a causa de la inseguridad, la alcaldesa Elvira Paniagua señaló que la ciudadanía sigue haciendo su vida normal, mientras que el secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Simental aseguró que solo los dueños saben el verdadero motivo del cierre.

La Presidenta Municipal.dijo que la ciudad no está como ella quisiera en materia de seguridad y que no se puede tapar el sol con un dedo.

El jueves, el centro nocturno ‘Hermoso Cariño’ anunció a través de sus redes sociales el cierre temporal del establecimiento debió a la inseguridad, sumándose a varios negocios que han cerrado en Celaya por esta situación.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Simental afirmó que desconocía la verdadera causa del cierre del centro nocturno y desestimó la publicación realizada en las redes sociales del negocio.

No sabemos cual fue el motivo, salió en la prensa pero no sabemos cual fue el motivo por el que cerraron, nada más los dueños sabrían cual es el asunto. Yo no traigo el tema, necesitaríamos platicar con los dueños qué lo que ocurrió, yo no conozco a los dueños”