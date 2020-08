'Mochan' parque Chapalita y amenazan supervivencia del lago

León, Guanajuato.- Un particular que ganó un juicio al Municipio colocó una reja y ‘mochó’ en dos el Parque Chapalita.

La división le quita a los leoneses casi 2 mil metros cuadrados de espacio y corta la pista que hay en el lugar.

Además, amenaza la supervivencia del lago, el principal atractivo del parque, porque en la zona queda uno de los veneros que lo alimenta.

El parque es la segunda reserva natural del municipio, después del Parque Metropolitano, que sufrió un despojo similar.

El lugar está enclavado en una de las tres zonas populares de mayor densidad poblacional de la ciudad.

AM informó del problema en junio, luego de las repetidas denuncias de vecinos y ambientalistas.

El académico José Luis Palacios, director de la Universidad Meridiano, contó que el despojo había comenzado cuando un particular se apropió de parte de la zona para tirar escombros, con el consiguiente riesgo ambiental.

No dicen nada

Consultada sobre la decisión de poner la valla que parte el Parque Chapalita en dos secciones, la Secretaría del Ayuntamiento respondió con un par de párrafos que no explican nada:

Se hace de su conocimiento que el asunto relativo al Parque Chapalita fue fallado a favor del particular en el mes de julio de 2019.

El procedimiento respectivo se encuentra en etapa incidental, en el que se está dando participacion a la Dirección Local de la CONAGUA”.

Lo dividen con reja al parque Chapalita

El Parque Chapalita se quedó sin casi 2 mil metros cuadrados que ahora pertenecen a un particular.

El pasado 6 de junio, AM detalló que a consecuencia de un litigio sobre un predio particular aledaño, el Ayuntamiento de León no pudo mantener la propiedad de un segmento del extremo oriente de este parque.

La pérdida de una parte del parque ya había sido confirmada por las autoridades locales y esta semana el nuevo dueño colocó una reja divisoria que delimita el área de casi 2 mil metros cuadrados.

Con esto se eliminaron cerca de 25 metros de la pista que rodea al lago del lugar, además de un ojo de agua, que es de donde se alimenta.

Incluso la apropiación podría ser de parte del lago que es el principal atractivo del parque, ubicado en medio del sitio y cuyas aguas son resultado de la conjunción de tres veneros, es decir, pequeños arroyos de aguas surgidas del subsuelo.

Cabe recordar que este espacio público, ubicado entre las colonias Arbide y Chapalita, en la zona poniente de la mancha urbana, es la segunda mayor reserva natural de la ciudad, una extensión cercana a las 3.6 hectáreas, solo le supera el Parque Metropolitano.

Cada año es visitado por aproximadamente 150 mil personas procedentes de las colonias aledañas.

El representante vecinal de esta colonia externó ante AM su incertidumbre por esta situación.

“Sin esa parte siente uno temor, por un lado el crimen y por otro lado, gente que se adueña de las cosas que no son, la verdad uno preguntándose ¿qué está pasando en méxico mientras haya autoridades que permitan esta cosas”, dijo Gabriel Cruz, presidente de colonos de Chapalita.

El académico José Luis Palacios, director de la Universidad Meridiano y quien durante los últimos 3 años ha colaborado con las instancias locales en un proyecto para rescatar el sitio, adelantó que se presentará una queja ciudadana ante la Contraloría y tendrá como motivo el descuido del patrimonio municipal.

