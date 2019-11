Modelo y policía de Guanajuato va por el Mister Handsome México

Pénjamo.- Un agente del Mando Único de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) en Pénjamo participará como modelo en concurso nacional Mister Handsome México.

Se trata de Ulises Rodrigo Baltazar Castillo de 21 años de edad, con domicilio en la colonia Los Presidentes, quien es policía raso e ingresó a la corporación policial el 1 de agosto del 2018.

“El modelaje no solo lo veo como crecer como persona y éxito propio, sino que también como un bienestar colectivo ya que por medio de ello puedes realizar varias actividades en las cuales se pueden beneficiar a muchas personas”.

El policía activo señala que desde niño le nació la inquietud de ser modelo luego de ver las revistas donde imaginaba algún día poder estar en esas páginas.

“Quiero ser la inspiración de grandes y chicos para que luchen por sus sueños y de que todo se puede lograr con voluntad y coraje”, aseguró Baltazar Castillo.

Ulises Rodrigo Baltazar Castillo de 21 años está listo para el Mister Handsome México.

Su familia es quien ha estado apoyándolo, principalmente su abuela, “recuerdo que en mi primer certamen me hacía falta dinero para la renta de mi traje, y ella fue quien me completó y me fuera a concursar, obteniendo el nombramiento Galán de la Región Pénjamo 2016”.

“Renato Moreno fue uno de los que me ha ayudado muchísimo, Jorge Prado, Sebastián Arroyo, Sandy Soto en fotografía y Fernando Mendoza con la locación para la sesión de fotos por mencionar algunos sin menos preciar a todos los demás”.

“Mi primera pasarela semidesnudo fue difícil, pero me mentalicé en que era algo que yo quería y tenía que hacerlo”, aseguró.

Para poder estar en la final nacional no fue fácil, pues tuvo que triunfar en el concurso regional y el estatal donde obtuvo el nombramiento: Míster Handsome Guanajuato 2018.

Posteriormente intentó participar en otro estado, sin embargo, no se dio la oportunidad, pero siguió trabajando hasta que se presentó esta oportunidad.

“Ha sido muy difícil separar mi trabajo de Policía con mi vida personal, sin embargo, no imposible, ya que en mi trabajo me someto a las normas que se me han establecido y la disciplina que en mi vida personal me ha ayudado bastante”, platicó.

“Busco siempre la manera de organizarme para cumplir en ambos lados, horas de trabajo, gimnasio, modelaje y familia”.

“Mi trabajo me encanta porque socializo con muchas personas, es muy distinto vivir de cerca la vida de un policía a lo que la gente te platica”.

“Arriesgas tu vida, y la gente sólo reprocha lo mal que haces, pero nunca lo bueno”.

“El ser policía se sabe que es una persona ruda, sin embargo, ahora ya no, en la actualidad se requiere también personas preparadas, que no sólo sepa detonar un arma de fuego, sino conocer las situaciones y darles solución de la mejor manera apegado a la legalidad”.

Desde niño ha querido ser modelo y siempre soñó con poder estar en las revisas. FOTO: especial

“Lo que hago en mi trabajo lo hago conforme a la disciplina y mientras yo no me salga de ello, no hay porque se me falte al respeto o no se me tome con seriedad mi trabajo.

Mis compañeros me apoyan en mis sueños y también han sido motivo para continuar con este proyecto”, finalizó Ulises Rodrigo.

El concurso nacional se realizará en La Paz Baja California Sur el 15 de noviembre donde competirán 32 participantes.