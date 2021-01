Molesta a productores decisión de AMLO sobre el precio de la tortilla

Jalisco.- Pese a que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el precio de la tortilla no aumentaría en los primeros dos meses de este año, en algunas regiones de Jalisco se reportaron aumentos de uno o dos pesos en mercados locales.

En Guanajuato no se han reportado aumentos hasta el momento; en León el precio por kilo de tortilla de maíz está entre los 16 y 17 pesos.

Fue en algunos mercados de la zona Sur y Centro de la ciudad que se constató la estabilidad del precio en este producto.

Respecto a las declaraciones del presidente López Obrador, el titular de la Federación de Productores de Masa y Tortilla en Guanajuato, Jaime Borrego Sánchez, dijo: “La federación sólo está tomando en cuenta a los harineros, pero nosotros los productores ni figuramos, por lo mismo no sabemos a qué arreglos hayan llegado con ellos”.

Lo que dijo el presidente tiene molesta a la industria, ni Maseca y Minsa son tortilleros, no son industriales, ellos son harineros, por lo que si aumenta o no el costo de la tortilla no debe depender solo de ellos”.