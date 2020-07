Molesta a usuarios de estación Delta remodelación de pisos

León, Guanajuato.- Desde hace una semana personal de la Dirección de Obra Pública realiza obras de remodelación en la estación de transferencia Delta, con el objetivo de dar un mejor servicio a los usuarios.

Entre los trabajos que se están llevando a cabo están el cambio de piso en rampas y túneles, así como la colocación de las líneas de superficie para que las personas con discapacidad puedan guiarse.

Sin embargo, algunos usuarios de transporte público se mostraron molestos con las obras, debido a que tienen que caminar en fila por los pasillos, por lo que piden a las autoridades agilizar la remodelación.

No entiendo, piden que nos mantengamos en distancia, que no aglomeraciones y comienzan obras en los pasillos donde en horas pico nos amontonamos todos, las hubieran hecho cuando no había tanta afluencia”, comentó Rafael Romo.