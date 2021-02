Monseñor Vera no colgó la sotana: Obispo de Celaya

Celaya, Guanajuato.- El Obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, usa el derecho de réplica para señalar, respecto a la nota que publicó AM de que Monseñor Vera “colgaba la sotana”, que no es así, que deja la Diócesis, pero jamás dejará de ser sacerdote.

“Quiero comentar sobre lo que dijo AM, de que Monseñor Vera “cuelga la sotana”, no cuelga la sotana, deja su diócesis, de ser el pastor de la Diócesis porque ya cumplió su edad, van a decir que yo voy a colgar la sotana, no la voy a colgar, soy sacerdote el tiempo que Dios me deje vivir”, señaló Castillo Plascencia.