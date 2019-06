Morena exige regular cirugías plásticas, estéticas y reconstructivas

Guanajuato.- Tras los múltiples casos que se han dado de muertes por cirugías estéticas mal practicadas, Morena presentó una iniciativa para regular mejor los procedimientos estéticos, plásticos y reconstructivos en Guanajuato.

A través de un comunicado de prensa, el diputado morenista Raúl Márquez Albo informó que presentó dicha reforma a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato.

Dicha reforma busca asegurar que los procesos de cirugías plásticas, estéticas y reconstructivas se realicen dentro de establecimientos que se encuentren bajo control sanitario y las condiciones físico-sanitarias que estipula la Ley de Salud del Estado y dejen de realizarse en "lugares improvisados", para evitarle riesgos a los pacientes.

Van contra falsos cirujanos

La propuesta también contempla apoyar las denuncias contra personas que se hagan pasar por especialistas o cirujanos estéticos sin contar con la preparación adecuada.

“Lo grave de que existan tantos procedimientos de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva es que muchas personas se jactan de ser especialistas en dichos procedimientos, cuando en realidad no lo son, lo que provoca que pacientes que deciden someterse a dichas cirugías corren el riesgo de contar con una operación no exitosa por accidentes o malas prácticas de sujetos que no son cirujanos plásticos y que estos procedimientos muchas veces se realizan de manera clandestina y sin los cuidados sanitarios pertinentes que toda operación debe contar”, dijo el morenista.

Finalmente, el legislador señaló que algunas situaciones graves que pueden presentar los pacientes que se someten a cirugías estéticas sin las debidas precauciones son: malformaciones en las áreas operadas, infecciones, trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar postoperatorios, intoxicación por anestésicos locales, depresión respiratoria, sedación excesiva, shock anafiláctico y la muerte.

La propuesta legal se turnó a la Comisión de Salud Pública para su estudio y dictamen.

