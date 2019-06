‘Morena sin AMLO no tiene presencia’, asegura Romero Hicks

Guanajuato.- Morena no tiene fuerza política en el país, aseguró el diputado federal del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, tras una reflexión después de la jornada electoral de este fin de semana.

El PAN es el que obtiene la gran cantidad de votos, no está el Presidente de la República en la boleta y sin él, Morena no tiene mayor presencia, no tiene estructura”.