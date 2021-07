Morenistas no trabajarán con alcaldesa panista

Irapuato, Guanajuato.- La fracción de Morena que formará parte del Ayuntamiento de Irapuato en la administración 2021-2024 no se ha reunido con la alcaldesa electa, Lorena Alfaro García, sin embargo, aseguran que se preparan por su propia cuenta para trabajar por los ciudadanos.

Nosotros no hemos sido convocados por nadie, la alcaldesa no nos ha convocado para nada, nosotros no hemos tenido ningún comunicado y lo entiendo porque habiendo una impugnación de por medio pues a lo mejor hay una situación que no le permite todavía sentirse con esa libertad”, dijo el regidor electo, Luis Carlos Manzano Guerrero.