Defienden a hermano detenido por crimen en Moroleón

Moroleón, Guanajuato-. Familiares de Fernando N’ insisten en que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato está inventando pruebas para inculparlo por el asesinato de Alma Rosa Barragán, candidata a la alcaldía de Moroleón por Movimiento Ciudadano.

Los familiares se manifestaron afuera de Palacio Nacional para pedir la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador. Acusan que el proceso está plagado de irregularidades.

Valeria Martínez, hermana de Fernando N’ señaló que estaban exigiendo que no se le vinculara a proceso y se tomarán en cuenta las pruebas que poseen para acreditar su inocencia.

Denunció que nunca se tuvo una orden de aprehensión o cateo de los agentes ministeriales que detuvieron a su hermano, contrario a la versión del juez asignado al caso que dice que sí se contaba con una orden.

Mi hermano no estuvo presente cuando lamentablemente falleció la candidata Alma Barragán. Lo que nosotros exigíamos era que no se vinculara a proceso, ahora desgraciadamente ya lo vincularon. Se supone que el juez dijo que sí hubo una orden de aprehensión y de cateo cuando realmente no fue así", sostuvo en entrevista.