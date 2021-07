Moroleón, Guanajuato.- Campesinos de la comunidad de Piñícuaro, Moroleón, se llevaron un gran susto al descubrir el cuerpo de un hombre en estado de descomposición sobre un camino cerril. Autoridades ya investigan el hallazgo, pues no se ha brindado más información.

La mañana de este jueves jornaleros se dirigían a las parcelas de siembra cuando localizaron el cadáver sobre un camino de terracería que conduce a la comunidad Tupátaro, Michoacán, así que regresaron a alertar a la Central de Emergencias.

Personal de Seguridad Pública se dio cita en el lugar señalado, constató el reporte y localizó el cuerpo en estado de descomposición, por lo que acordonó la zona e informó sobre el hecho a la Fiscalía General del Estado.

Minutos después, agentes de Investigación Criminal acudieron a la zona para comenzar con las primeras indagatorias, aunque no se dieron mayores informes, más allá de que el cuerpo del hombre se encontraba en estado de putrefacción, ya que se desconocen las causas de su muerte al no localizar mayores indicios.

Horas después una unidad del Servicio Médico Forense (Semefo) acudió para realizar el levantamiento del cuerpo para trasladarlo y practicarle la autopsia de ley, mientras las investigaciones continúan para identificar a esta persona y determinar la causa de muerte.

