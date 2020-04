Muere migrante guanajuatense por coronavirus en Estados Unidos

Estados Unidos.- La Secretaría del Migrante informó que se registró la primera persona fallecida por COVID-19 de origen guanajuatense en Estados Unidos.

Al respecto el Secretario del Migrante y Enlace Internacional, Juan Hernández, informó que la familia pidió no dar más detalles del nombre o el lugar de fallecimiento, solo compartieron que será sepultado en Estados Unidos.

La familia me confirmó que sí fue por el coronavirus. Prefirieron no darme más información e inclusive prefieren no mencionar en qué parte de la nación americana es”, declaró.