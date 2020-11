VIDEO Muere tamalero de ataque al corazón; su esposa relata la tragedia

Celaya, Guanajuato.- "Esta todo golpeado. No tuvieron piedad, mi esposo no merecía morir así", son las palabras de Rosa Yolanda Zamudio, esposa de Juan Carlos Padilla Aranda quien falleció luego de ser detenido por Agentes en Investigación Criminal.

Antes del mediodía, el cuerpo de Juan Carlos, de 54 años, y de oficio tamalero, fue entregado a sus familiares por autoridades ministeriales y la causa de la muerte fue un ataque al corazón de acuerdo al parte médico.

Situación que molestó a sus familiares cuando se dieron cuenta que tenía golpes en todo el cuerpo.

Mi hija recibió el cuerpo de su papá y me dijo que esta todo golpeado, de todas partes" menciona Rosa.

Desesperada y con miedo, Rosa Zamudio relató cómo ocurrieron los hechos la tarde del lunes.

A las 3 y media de la tarde, caminaron sobre Jaime Nuno, a unos metros de su domicilio en el Barrio de la Resurrección.

Cuando llegaron a Felipe Ángeles, una camioneta de la marca Dodge, Ram, Pick Up, se bajaron dos hombres y una mujer.

Se bajaron y gritaron que se detuviera. Nosotros no sabíamos qué ocurría y mi esposo llevaba a mi nieta de 6 años", dijo.

Rosa Yolanda explicó que siguió caminando y metros más adelante empujaron a Juan.

En ese momento los agentes explicaron a la familia que tenía una orden de aprehensión y la esposa solicitó que la mostraran y se identificaran.

Los familiares mencionaron que los ministeriales se llevaron a la fuerza al comerciante a pesar de que gritaba y pedía auxilio.

A decir Rosa los agentes daban otros nombres y no el de su esposo.

Antes de que se lo llevaran, Rosa corrió a su casa para sacar su auto y se dio cuenta que pidieron refuerzos y 6 agentes subieron ala fuerza a Juan Carlos y se los llevaron.

Rosa Yolanda no pudo seguir a los ministeriales y acudió a las oficinas de la Fiscalía, pero no sabían nada del paradero de su familiar.

En redes sociales se dieron cuenta que trasladaron a un hombre herido al Hospital General de Celaya y al revisar fotografías confirmó que era su esposo.

Al pedir informes en el área de urgencias familiares del comerciante fueron informados que falleció antes de llegar al hospital.

Juan Carlos Padilla Aranda será recordado como una persona alegre, le gustaba cantar y siempre tenía una palabra de aliento para los que se sentían mal.

La esposa de Juan Carlos exige justicia y que se castigue a los responsables.

Desde hace 30 años se dedicaban a la venta de tamales en varios puntos del Barrio de la Resurrección.

Era un hombre trabajador y no se merecía lo que le hicieron. Cuando me enteré de lo que pasó me dio mucho coraje", dijo un vecino de la calle Francisco Villa.