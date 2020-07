Mueren 2 más tras masacre en anexo; suman 26 muertos y 7 heridos

Irapuato.- Irapuato registró ayer la peor masacre en su historia.

Sin piedad alguna, un comando acribilló hasta matarlos a 24 internos del anexo “Recuperando la vida” al norte de la ciudad.

Nueve más quedaron heridos, dos fallecieron más tarde en el Hospital General.

El ataque armado ocurrió a las 5:20 de la tarde sobre la calle Privada Guanajuato, de la colonia Arandas, a un costado del campo de fútbol.

“¡No me dejan ingresar!, ¡estoy muy desesperada!, ¡solo quiero saber de mi hijo!, ¡tengan piedad de mí!, ¡de mi dolor!, ¡es mi hijo uno de ellos!, ¡quiero saber si ya está muerto o sigue vivo!”, gritaba entre sollozos una mujer detrás del cerco de seguridad, sostenida por otras dos mujeres.

El Secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato, Pedro Cortes Zavala, reveló que el ataque fue consumado por hombres que llegaron en un automóvil rojo.

“Es un hecho lamentable y muy condenable otra vez, en estos lugares conocidos como anexos, únicamente tenemos reporte de que llegaron sujetos en un vehículo de color rojo y no se saben mayores datos.

Según familiares, cinco hombres con cuernos de chivo y R15, se detuvieron afuera del anexo, de dos plantas, propiedad de una persona de nombre Erasmo Flores.

A golpes, abrieron en segundos la puerta principal, entraron y con violencia, reunieron a 28 de los internos en el cuarto grande de dormitorio.

Los acostaron boca abajo, a unos entre las colchonetas, a otros sobre el piso y sin consideración, los acribillaron a todos.

En el cuarto murieron 21 y siete más quedaron heridos, de los cuales cinco eran reportados estables y dos graves, informó Gerardo Rodríguez, coordinador de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Dos heridos más fueron reportados muertos posteriormente.

Después de consumar la masacre en el dormitorio, los asesinos ejecutaron a dos más en el pasillo de acceso al anexo y uno más en la sala.

El Secretario de Seguridad, reveló que había en total 35 personas en el centro de rehabilitación, dos al parecer salieron ilesos del ataque.

Según testigos, el comando armado sin problema alguno salió de la colonia, tomó la carretera estatal en dirección hacia Romita y logró escapar.

Tras las llamadas al 911 se trasladaron decenas de policías, entre municipales, fuerzas estatales, Guardia Nacional, militares y ministeriales, quienes tomaron el control del lugar.

A los pocos minutos ingresaron ambulancias de Cruz Roja y Protección Civil con paramédicos, quienes trasladaron a cuatro de los heridos a hospitales de la ciudad.

Otros tres fueron trasladados por familiares en vehículos particulares.

Más tarde, llegaron peritos y elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, a fin de realizar un peritaje que duró horas.

Recogieron todo tipo de evidencias, entre ellas, decenas de casquillos percutidos de armas de grueso calibre, y durante los peritajes permitieron el traslado de los cuerpos al Semefo.

Hasta donde sabemos no, no estaba regulado el anexo, quiero ser claro, será la Fiscalía quien dará mayores datos, el dueño de este anexo no es parte del grupo con el que hemos tenido comunicación; sin embargo sí había vigilancia en el lugar, pero cuando salíamos lo aprovecharon para cometer sus actos”, agregó el Secretario.