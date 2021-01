Mueren 3 trabajadores de salud por Covid-19 en primeros días de 2021

Guanajuato.- En tan solo los primeros tres días del 2021, tres trabajadores de los servicios de salud estatales han fallecido a causa del Covid-19.

Además de la enfermera del Hospital General de León, un integrante del Servicio de Urgencias del Estado de Guanajuato y un médico de la UMAPS Loza de los Padres también fallecieron en este inicio de año a causa del Covid-19, confirmó la Secretaría de Salud de Guanajuato.

Hoy en el Hospital General de León se rindió homenaje a Emma García Falcón, la enfermera del turno vespertino que falleció el pasado 2 de enero, con un minuto de aplausos y un altar en la explanada principal de este sitio.

Durante la mañana del 3 de enero en las instalaciones del Centro Estatal de Cuidados Críticos se dio el último pase de lista de Rogelio Montoya Aguilar, integrante del Servicio de Urgencias del Estado de Guanajuato.

Al integrante de esta corporación dedicada a las emergencias se le despidió del lugar entre las sirenas de las ambulancias de sus compañeros.

Además durante la tarde del 3 de enero se confirmó la muerte de Sergio Jacinto Ruíz quien laboraba en la Unidad Médica de Atención Primaria de Loza de los Padres.

En las cuentas de redes sociales de la Secretaria se publicaron las esquelas en memoria de los tres trabajadores de la salud.

En una entrevista televisiva transmitida la mañana de hoy lunes 4 de enero el secretario de Salud Daniel Alberto Díaz Martinez confirmó el deceso de los tres trabajadores, “es un tema muy difícil, no me cansaré de reconocer la labor de todas y todos”.

El personal de salud no ha descansado, no descansó en navidad, no descansó en año nuevo, no va a descansar para los siguientes días, se ha incrementado mucho la carga de trabajo y los riesgos para su salud también”.