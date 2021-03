Irapuato, Guanajuato.- La enfermedad COVID-19 ha golpeado fuerte a la familia Torres Aguirre en Irapuato, pues tres de sus familiares perdieron la batalla contra el virus en los últimos meses y han sufrido el contagio de al menos 10 de sus integrantes.

Armando Torres, de 65 años, contó que al principio de la pandemia, no tomaban tan en serio esta enfermedad, pues nunca imaginaron que podría causar tanto daño y menos, que tendrían que despedirse de sus seres queridos.

Fue en junio de 2020 cuando su pequeña nieta comenzó a mostrar síntomas de enfermedad respiratoria, con molestias por tres días, las cuales fueron tratadas por su médico familiar; días después, su hija Tania, la mamá de la menor, también presentó síntomas de COVID-19, que no tenía gusto ni olfato.

Poco después, Armando, su esposa y otro de sus hijos comenzaron a mostrar síntomas más severos, que los llevaron a estar en cama por tres semanas, con un tratamiento médico que los ayudó a superar la enfermedad.

Lamentablemente, la enfermedad le dejó secuelas a Armando, que hasta hoy en día, siguen afectando su salud, pues constantemente sufre de dolores de garganta y tiene dificultad para hablar fluidamente.

A mi esposa y a mi nos pegó muy duro, a Tania muy leve, pero si tenía mucho dolor de cabeza, después de que pasó dos meses fuimos a hacernos la prueba y resulta que si estábamos contagiados, fue muy benevolente con nosotros el virus, pero a mi mujer y a mí, prácticamente no podíamos levantarnos de la cama por tres semanas”, relató.

Indicó que aunque no quería, le transmitieron el virus a varios familiares, una de ellos su cuñada, quien falleció porque no pudo superar la enfermedad, por lo que decidieron aumentar las medidas de sanidad.

Los días pasaron y la pandemia no daba tregua, por lo que una de sus hermanas se infectó y estuvo grave, aunque no quiso ir al hospital, cuestión que la llevó a tener una recuperación larga, de alrededor de dos meses.

Armando contó que en seguida, otras dos de sus hermanas y uno de sus cuñados se contagiaron de coronavirus, y también estuvieron graves, aunque gracias a los cuidados que tuvieron, pudieron salir adelante.

Sin embargo, uno de sus hermanos, de 58 años, quien residía en California, Estados Unidos, enfermó en diciembre de 2020, presentando síntomas en una semana, lo que lo llevó al hospital, donde estuvo intubado por 30 días, desgraciadamente falleció en enero de 2021.

Por el alto nivel de contagio en el país vecino, tuvo que esperar para ser cremado y sus cenizas fueron trasladadas a México apenas el pasado 2 de marzo.

El 24 de enero, su hermano menor de 44 años, comenzó a presentar síntomas leves de la enfermedad, sin querer aplicarse la prueba para detectar COVID-19, aunque 4 días después se agravaron sus síntomas.

Sus familiares lo llevaron a la clínica del IMSS, donde no lo recibieron y le pidieron que regresara al siguiente día, y fue demasiado tarde, pues aunque estuvo tres días internado no soporto la enfermedad y murió.

Fue otro pesar, ¿dónde se contagió?, no sabemos, no se si fue por alguna de mis hermanas que traían el virus, o el cuñado, no sabemos qué fue lo que pasó”, recordó.