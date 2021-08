Ángeles vio el ataque a su hijo Hugo, lo quiso reanimar, pero murió en sus brazos

León, Guanajuato - Durante el ataque a balazos en Santa Ana del Conde donde hubo tres muertos, Ángeles abrazó a su hijo Hugo Sánchez quien no paraba de sangrar de la cabeza y por más que le gritaba para que abriera los ojos, jamás despertó, al mismo tiempo los hombres armados huían disparando sus armas y decenas de personas gritaban de terror.

Hugo Sánchez es una de las tres víctimas que murieron en el ataque cuando se realizaba un partido de futbol en los campos El Roble en Santa Ana de Conde, del municipio de León, Guanajuato.

Minutos antes Hugo Sánchez Vázquez, de 34 años de edad y su familia habían llegado a la cancha de “El Roble” para ver jugar a su primo Tomás Banda Vázquez, un jugador profesional que había jugado en el León y ahora está con el equipo de Santa Ana del Conde.

Ante el cielo nublado comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia y Hugo fue por el auto y ahí comenzó el infierno.

Cuando Hugo se fue, Ángeles vio a dos hombres que bajaron de un vehículo y caminaban entre el barbecho armados.

Uno de ellos con una camiseta naranja y pelo chino se dirigió a una camioneta que estaba a un costado del carro de su hijo.

Comenzaron a disparar contra los dos que estaban en la camioneta, se dirigieron directo a ellos, y pensaron que mi hijo iba a correr o tenía que ver algo, y le dispararon a quemarropa. No pude hacer nada por evitar que lo mataran”, señala Ángeles en medio del llanto.

Mi hijo cayó ensangrentado... A mi también me tiraron balazos en los pies, pero no me dieron; lo único que quería es abrazar a mi hijo que sangraba de la cabeza y le gritaba con fuerza: ¡Hugo, Hugo!, ya no me respondió”, relató Ángeles con un gran dolor.