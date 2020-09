Mujeres alzan la voz para exigir aborto seguro, legal y gratuito

Celaya.- Con pañuelos verdes, pancartas en mano y alzando la voz al unísono, se realizó una marcha de mujeres para exigir aborto seguro, legal y gratuito.

La manifestación fue organizada por el colectivo AUDE. La cita fue en la Bola del Agua, a donde poco a poco fueron llegando las mujeres, usando su cubrebocas, con sus pancartas y sobre todo el pañuelo verde, ícono del movimiento.

Pedimos que el aborto sea legal, no obligatorio”, “La embarazada decide, la sociedad respeta y la iglesia no se mete”, “México feminicida”, “Hay que abortar este sistema patriarcal”, “No criminalices mi derecho a decidir”, “La maternidad será deseada o no será, aborto legal, seguro y gratuito”, “Tener un bebé sin ganas o medios para darle una vida digna, es matarlo en vida todos los días”, eran los mensajes que traían las pancartas.

Fueron cerca de 50 mujeres las que se sumaron y caminaron hasta la Calzada Independencia.

“Ni una más, ni una más, ni una asesinada más”, cantaban al unísono mientras avanzaban.

Al llegar al monumento se leyó un comunicado ante toda la gente que se asomó por la curiosidad o pasaba por ahí.

Estamos reunidas para decirle a nuestra sociedad que queremos y necesitamos el aborto legal, seguro y gratuito en todo México. Cada día les decimos que el acceso legal al aborto se tiene que garntizar, ya que es un derecho (...) nosotras no incitamos a que las mujeres se realicen un aborto, nosotras informamos para que todas las mujeres sin importar cómo o por qué resultaron embarazadas, tengan en sus manos dos deciones entre las que puedan elegir: querer o no querer ser madres, y si eligen que no es el momento o no quieren ser madres nunca, que la desinformación no las lleve a tomar decisiones inseguras o a ser madres por obligación”, leyó en voz alta una de las participantes.