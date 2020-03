Mujeres se suman a movimiento 9M trabajando; otras no salen

Celaya.- A pesar de que se convocó a un paro nacional de "un día sin mujeres" las calles de Celaya lucen con menos personas, pero son varias las mujeres que decidieron trabajar, ir a comprar o realizar sus actividades cotidianas.

En un recorrido por el centro de la ciudad, el "Tianguis de los Lunes" y calles aledañas, la presencia de mujeres es poca, pero siguen las actividades.

En el Tianguis de Los Lunes hay pocas mujeres comprando, otras que venden afirmaron que tenían que trabajar para cubrir sus necesidades económicas.

"Si apoyo el movimiento, pero si no salgo ¿Cómo se paga la renta? Los gastos siguen y hay que trabajar", comentó una trabajadora de comida en el tianguis.

Otra más señalo: "Me sumo trabajando, si no trabajo no hay comida en la mesa, muchas estamos solas y somos el sustento del hogar, el paro está bien, es para crear conciencia de que faltan muchas, pero la realidad es que también movemos el país y debemos seguir", externó.

Un taxista comentó que parecía "domingo" ya que en la mañana no había gente en las calles, con pocos viajes y afluencia. Aunque ya en lo que va la tarde ha habido más gente.

"Nuestro jefe dijo que si queríamos faltar no había problema, pero no iba a pagar el día y así que chiste, se necesita el pago por eso vine" comentó una vendedora de ropa.

Varios negocios en la avenida Las Fuentes se sumaron al apoyo del movimiento 9M.

Muchas personas visten prendas color morado en apoyo a las mujeres.

Varios negocios permanecen cerrados en apoyo a la causa y en algunos de los que están abiertos sólo atienden hombres.

Negocios del centro de la ciudad no abrieron en apoyo a "El 9 ninguna se mueve".

En el caso de las escuelas, varias suspendieron clases y en las que no, solo hay maestros y alumnos