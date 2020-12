Multan con $5 mil por jaripeo-baile masivo en tiempos de COVID

Celaya.- Por realizar en una comunidad de Celaya el domingo pasado, en plena pandemia y en Semáforo Naranja, un jaripeo-baile sin permiso y con cientos de personas que no observaron medias sanitarias, los organizadores fueron multados con 5 mil pesos.

En contraste, un paciente con COVID-19 internado en un área de terapia intensiva tiene un costo diario de 45 mil pesos, de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

El jaripeo-baile se desarrolló en la comunidad de Michinelas y de acuerdo con fotografías y videos disponibles en redes sociales, no se cumplieron las medidas de sanidad y algunas publicaciones en redes presumían que habían logrado un récord de asistencia.

La dirección de Fiscalización, a cargo de Ma. Azucena Arredondo Mendoza señaló que estos eventos no están permitidos y no que no recibieron ninguna solicitud de ningún tipo de permiso.

Agregó que levantaron un acta y una multa de 60 UMAS, equivalentes a 5 mil 212 pesos con 80 centavos, a los organizadores del evento, además de decomisarles mercancías por la venta de alcohol.

En las fotos y videos subidos a redes sociales se podía observar que desde muy tempranas horas los asistentes fueron llegando, cómo se fueron congregando cientos de personas sin respetar ninguna distancia y con muy pocos de los asistentes usando cubrebocas.

Incluso la banda estelar “Los Elegantes de Jerez” subió un video a sus redes donde se podía ver el ruedo de la plaza lleno y en la publicación presumieron que el evento tuvo un “lleno total”, aunque lo bajaron el martes.

Nosotros nos enteramos por denuncia en Facebook y las publicaciones para convocar a la gente, nosotros llegamos, levantamos el acta y la multa, además del decomiso de la mercancía por la venta de bebidas alcohólicas”, señaló la directora de Fiscalización.

Por lo que exhortó a la conciencia de la gente, ya que este tipo de actividades y acciones nos están llevando de nuevo al Semáforo Rojo.

No es el primer evento masivo

En la comunidad de Estrada, en días pasados sucedió un caso similar y la directora señaló que también fueron al lugar, manifestaron que no se podía hacer este tipo de eventos, ya que no tenían las medidas de sanidad, ni los espacios establecidos para sana distancia del comercio.

En esa ocasión se multó al Delegado de la Comunidad por haber permitido el comercio y el escenario.

La gente ya estaba ahí, no vamos a hacer nunca enfrentamiento con la gente, no vamos a ser una autoridad represora, el acompañamiento de Policía Municipal y de Guardia Nacional fue para resguardo de la misma ciudadana, ni siquiera para protección de nosotros como autoridades”, recalcó Arredondo Mendoza.

Investigará Comisión

María de la Salud García Rodríguez, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social señaló que es preocupante que haya ciudadanos que no sean conscientes de la gravedad de la pandemia.

Se hará una solicitud de información a las autoridades correspondientes para que informen si tenían conocimiento de la realización de este evento, si es así ¿por qué no fueron a hacer una inspección? y si no es así, para generar un plan de acción para prevenir que están pasando este tipo de eventos”, señaló la regidora perteneciente a la fracción independiente.

Hizo un llamado a la ciudadanía para recapacitar, que se sumen a la estrategia y acatar las medidas que dan las autoridades municipales, estatales y federales de cuidado.

