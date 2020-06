Multarán en Irapuato a usuarios del transporte público que no porten cubrebocas

Irapuato.- A finales del mes de junio se podrían implementar multas a personas que no lleven cubrebocas dentro de los camiones de transporte público, señaló Javier Delgadillo García, director de Movilidad.

Mencionó que hasta ahora los inspectores de transporte público lo que hacen es recomendar a las personas que hagan uso del tapabocas, pues no pueden obligarlos a que los utilicen, a pesar de que es obligatorio su uso en todo el municipio para evitar contagios de Covid-19.

En el momento en el que el inspector se sube a los autobuses está verificando justamente que todos los usuarios usen los cubre bocas y está haciendo la recomendación (de que los usen) por qué va a llegar el momento en que podamos aplicar la sanción”, dijo.

Las sanciones se podrían realizar a partir de finales del mes de junio, pero por el momento se encuentra recabando información de cuántas son las personas que están en los camiones sin hacer uso del cubrebocas.

Yo creo que estaríamos hablando a final de mes, y ya si sigue habiendo usuarios pendientes de resistencia del uso de cubre bocas, estaríamos aplicando la sanción en conjunto con la Secretaria de Seguridad Ciudadana”, indicó.

Señaló que el precio de la multa por no hacer uso del tapa bocas también lo estarían definiendo con la recopilación de datos que están haciendo.

En anteriores días AM realizó un recorrido por 5 rutas de transporte público e hizo un conteo de cuántas son las personas que no portaban cubrebocas, dando como resultado que de las 52 personas que viajaban en los camiones, cuatro personas no estaban haciendo uso de él, lo que da como resultado que el 7.7% de la gente sigue sin acatar las medidas de seguridad para evitar contagios de Covid-19.

