Multas por no usar cubrebocas son necesarias ‘porque la gente no entiende’: Obispo

Celaya.- El aplicar multas e incluso arrestos es parte de las acciones para cuidar la salud de los demás, señaló el Obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, con respecto a que se aprobó en la semana el aplicar multas que van desde los 400 hasta los 1,300 pesos o incluso 36 horas de arresto a quien no respete las medidas de prevención contra el Covid como el uso de cubrebocas.

Es parte de lo que se piensa que se puede hacer para cuidar la salud de los demás, sino se cuidan ellos, entonces que respeten a los demás. Pienso que es importante, porque a veces son muy tercos, hay gente que cree que no pasa nada, hasta que todos se enferman, me consta de familias enteras que están enfermas”, señaló el Obispo.

Resaltó que es una irresponsabilidad que la gente no se quiera poner cubrebocas y que la autoridad tiene ese poder para exigir que los que no respetan las medidas, respeten a los demás.

Ojala no fuera necesario, no somos animalitos o gente que solo a la fuerza podemos jalar, tenemos que convencernos de que tenemos que cuidarnos y cuidar a los otros, ójala no fuera necesario pero la autoridad tiene deber y pude hacerlo”, señaló Castillo Plascencia.

Agregó que se le está haciendo toda la lucha y esta es la última oportunidad de no regresar a un semáforo rojo.

La gente sigue haciendo fiestas, no nos cuidamos totalmente. En los barrios se siguieron haciendo los rosarios y les dije que más importante que los sacrificios es la obediencia, ¿para qué hacer cosas externas si en el fondo no obedecemos? Tenemos que seguir cuidándonos”, señaló.

Y para las próximas celebraciones pidió de preferencia no hacerlas, quedarse en casa, y si se hacen, con la sana distancia.

Si la gente no entiende (el quedarse en casa, usar cubrebocas) es necesario (los arrestos, las multas) se hace necesario porque la gente no entiende, no es necesario si entendemos, pero si no se cuidan y no quieres cuidar a los demás, la autoridad te puede sancionar” finalizó.