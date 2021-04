Mundo de la belleza está de luto: Fallece “Licha” Cardona, ex Miss Guanajuato

León, Guanajuato.- La tarde de este martes falleció Alicia “Licha” Cardona, quien en 1978 fuera Miss Guanajuato y representara al estado en Miss México, donde llegó al tercer lugar, poniendo en alto la belleza de la mujer guanajuatense.

“Se nos fue una guerrera, nuestra reina de León, y digo se nos fue porque fue muy querida por muchas personas. Un ejemplo del amor a la vida, la naturaleza y vivir siempre con alegría, gracias a cada una de las personas que la apoyaron en todo momento, no tenemos cómo pagarles, ¡Adiós mamá. Gracias por enseñarnos a vivir la vida y ser una guerrera peleando hasta el último día. ¡Corre de nuevo pero ahora entre las nubes!”, escribió su hijo en Facebook.

Abril del Moral, quien fue una amiga cercana de Licha y la conoció durante la mayor parte de su vida, también lamentó su muerte.

En su redes sociales, Abril ya había comentado que Licha estaba “muy mal en el hospital”, por lo que el 4 de abril pidió orar por su recuperación.

Alicia “Licha” Cardona Ramírez nació en León el 13 de agosto de 1954, hija de Vidal Cardona y Tere Ramírez.

En 1978 ganó el certamen Miss Guanajuato y representó al estado en Miss México, donde llegó al tercer lugar.

Una amante de la charrería, fue integrante de la Escaramuza Charra de León.

En 1974 formó parte de grupos juveniles de teatro dirigidos por la maestra Martha Aguilar, entre ellas las “Crick’s”, que tuvieron gran éxito.

En dicho grupo participaron jóvenes como Luz Marcela Vera, Adriana y Lucero Castelazo, Lucia Battaglia y Chabe Camarena, por citar algunas.

Se casó con Mario Aguado Malacara, ex director de Turismo Municipal en Guanajuato capital, con quien procreó tres hijos: Mario, Luis Alberto y Luis Rodrigo Aguado Cardona.

Pese a su separación, no dejó de practicar el deporte y apoyar la carrera de sus hijos con gran entusiasmo y entrega.

En 2009, Licha Cardona sufrió un accidente que la tuvo postrada en una silla de ruedas, pero ella siempre luchó por salir adelante con una fe inquebrantable, dispuesta a recuperar la movilidad de sus piernas.

En una entrevista que Licha Cardona concedió a AM en el año 2013, recordó detalles de la tragedia ocurrida el 10 de abril de 2009, un Viernes Santo.

"Era un día de convivencia familiar, le enseñaba a unos sobrinos cómo echarse clavados. Ya me había echado muchos de espalda y les dije que sería el último. Nunca pensé que sería el último de mi vida”, comentó en aquella ocasión.

Me impacté la cabeza en el fondo de la alberca y gracias a que nunca perdí el conocimiento salí a flote. Todo se me paralizó y con la cabeza ensangrentada pedí ayuda a mis sobrinos que me sacaron de la alberca”, narró.