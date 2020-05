Mundo virtual favorece fraudes durante la pandemia

León, Guanajuato.- Con el confinamiento por el coronavirus, además de la violencia de género aumenta el consumo de pornografía y la venta de droga se adapta al mundo virtual.

Esto lo señaló Afra Dueñas, egresada de la licenciatura en Criminología y Criminalística en la Universidad de La Salle Bajío y auxiliar del subsecretario de Prevención en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

En redes sociales impartió la conferencia “La criminología y la nueva normalidad”, para alumnos de la Facultad de Derecho y Criminología de la institución.

Resaltó la importancia de prestar atención a que el hogar, que se supone que es el lugar más seguro para una persona, ahora se ha vuelto una zona de riesgo.

No sólo en la cuestión de vulneración por lesiones o equis cosa, sino también en el rezago de la mujer al ser la principal cuidadora de menores o adultos mayores, es la que carga con toda esta cuestión”, expresó.

Añadió que el mundo virtual favorece la comisión de algunos delitos.

Otro delito que señaló es el fraude.

En cuanto a la venta de droga, aseguró que pese a que no hay espacios abiertos, se ha evidenciado que quienes se dedican a esto han migrado al internet.

La dinámica de venta de droga ha cambiado y este mercado también ha sabido adaptarse a la venta en línea porque no hay espacio público, sabemos que gran parte del consumo, de la venta, se da en antros y bares”, apuntó.

La especialista señaló que para la nueva normalidad a la que nos estamos preparando regresar es necesario analizar qué es lo que no funcionaba en la antigua.

Y en este mismo sentido recordó que la seguridad humana abarca varios aspectos que van desde la salud y lo comunitario hasta lo ambiental o político, los cuales se deben atender para crear la nueva normalidad.

Todo se conecta y si vas a tomar una decisión, si vas a hacer una acción en cuestión económica no puedes dejar invisible los demás ámbitos. Vamos a replantearnos que no necesitamos volver a algo que no nos funcionaba”, concluyó.