Municipio de León invierte 1,281 millones en obra pública

León, Guanajuato.- El Municipio de León cerró el ejercicio fiscal 2020 con mil 281 millones de pesos invertidos en materia de obra pública, que representa el 94% del recurso asignado.

El director general de Obra Pública, Carlos Cortés Galván, informó a la Comisión de Obra Pública del Ayuntamiento leonés, que del recurso asignado por mil 334 millones de pesos quedó un remanente del 6%, 53 millones, para ejercer en 2021.

Por ejemplo, en ‘Afectaciones’ quedaron sin ejercer $19.9 millones.

No es porque no se haya contratado sino porque es la continuidad de algunos proyectos, como ejemplo está el tema de afectaciones donde hay monto que no se termina de pagar en lo que es el bulevar Cañaveral que sigue un proceso”, apuntó el funcionario.