Municipio invierte 449 mdp en 7 programas para reactivar economía en León

Se invertirán 449 millones de pesos para reactivar economía en la ciudad.

Se busca incentivar generación de empleo, autoempleo y emprendimiento.

León, Guanajuato.- Más de 449 millones de pesos serán invertidos en un nuevo programa de reactivación económica en León, que busca incentivar la generación de empleo, el autoempleo y el emprendimiento, pese a la pandemia de Covid-19.

Son siete programas nuevos que estamos lanzando, y apoyando los que ya teníamos. Hay algunos que son directamente para empresarios o empresarias, varían mucho”, dijo el titular de Economía municipal, José Manuel Casanueva de Diego.

Agregó que esta nueva inversión se suma a lo que ya han aportado Municipio y Estado en apoyo a empresarios y comerciantes.

Aquí no regalamos dinero a nuestra gente por no hacer nada, los gobierno debemos asumir un rol de facilitadores, pero quienes están al frente de las empresas son los verdaderos motores del desarrollo de las oportunidades para mejorar el ingreso”, dijo el alcalde Héctor López Santillana.

Los nuevos proyectos son: ‘Mujeres Sanadoras’; ‘Apicultores de León’; ‘Tierra Mixta’; ‘Acuaponia’ permite a habitantes de zonas rurales o vulnerables, autoemplearse y tener una fuente de alimento con la producción de peces y hortalizas.

‘Caminemos Juntas’ busca fomentar el autoempleo entre mujeres emprendedoras, otorgando un financiamiento para comenzar el negocio.

‘Mi Empresa Digital’ apoya sin costo a empresarios para que se integren al comercio electrónico.

Y finalmente, ‘Mi PYME Adelante’, es otro financiamiento a emprendedores que ya cuentan con un plan de negocios avalados por una incubadora de negocio y el apoyo es para compra de maquinaria y equipo.

Se recuperan empleos

López Santillana aseguró que poco a poco se ha comenzado a ver una recuperación de empleos, entre 700 u 800 recuperados en los últimos meses.

Perdimos 26 mil empleos formales y empezamos a observar una pequeña recuperación, 700 u 800 empleos, la inversión (total de apoyos) en números redondos son cinco mil 600 millones de pesos”.

Agregó que si bien aún no se han abierto todos los establecimientos no es por un tema de restricción gubernamental, sino que la demanda aún no es mayor.

Todavía tenemos un 25% de negocios cerrados, es una estimación, pero se mantiene la posibilidad de abrir y muchos de estos negocios están esperando el efecto de la temporada decembrina”.

Desertan más de empleo temporal

La cifra de deserción del programa de Empleo Temporal pasó de un 12% a 15% en menos de un mes, por lo que aún hay cupo disponible para quienes deseen integrarse.

El director de Economía, José Manuel Casanueva de Diego, informó que a la fecha son cinco mil personas que se han acercado para participar en el proyecto.

Con este programa se pretende apoyar a siete mil 500 personas con dos mil pesos mensuales durante dos meses, es decir cuatro mil pesos en total.

Esto a cambio de acciones en favor de la comunidad como prevención y contención sanitaria en mercados y tianguis, en conjunto con personal de la Dirección de Salud Municipal, limpieza de arroyos y mantenimiento en el Zoológico de León y el Parque Metropolitano.

Estamos viendo abrir las opciones para que la gente se inscriba, hemos puesto módulos en lugares como Las Joyas para que la gente allí mismo lleve sus documentos”, comentó.

Agregó que conforme avanza el programa se abren opciones de empleo en tianguis o mercados en las diferentes zonas donde más demanda del programa han tenido.

AM