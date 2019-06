Municipios son responsables del transporte, Estado no puede dar subsidios: Gobernador

León.- El Gobierno del Estado no puede aportar un subsidio para el transporte público en León, señaló el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Esto luego de que esto lo sugiriera el PVEM, ante el anuncio de una revisión a la tarifa para un aumento.

"Y menos ante los recortes federales, no es viable porque si no todos los municipios pedirían subsidio y la bolsa del estado no alcanza. Hace muchos años las concesiones del transporte se pasaron a los municipios. Hay dos estados donde el estado sigue absorbiendo el transporte. En este caso el de Guanajuato no, el Municipio es responsable del transporte público y no hay manera para eso", explicó.

Adelante tren interurbano

Lo que sí es viable y va avanzando, es el tren interurbano para Guanajuato, señaló el Gobernador e informó que hoy tendría una reunión con autoridades federales para dar continuidad.

"Es un proyecto viable, rentable, son pocos kilómetros. A diferencia del tren Maya que son mil 500, estos son 130 y en esos viven casi cuatro millones de personas, que hacen doscientos mil viajes diarios entre estudiantes, de parques industriales, turistas... hay una gran posiblidad de que este tren sea rentable y financieramente viable", explicó.

Además enfatizó que se cumpliría con la condición de evitar lo más posible la compra de derecho de vía, que es algo que busca el Gobierno Federal.

"Se podría tener en poco tiempo, hay una gran red de infraestructura carretera y lo que yo platicaba es que en el eje Metropolitano tenemos ya mucho derecho de vía comprado, las laterales están compradas pero no construidas, entonces por ahí bien podría pasar el tren", concluyó.

