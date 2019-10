Muro sostenido por vigas en panteón de San Nicolás será derribado

León.- José Valdés Silva, titular de Atención Contra Riesgo Sanitarios y encargado de Panteones Municipales, dijo que una de las bardas del cementerio San Nicolás presenta un ondulamiento, por lo que se determinó derribarla para construir una nueva.

Esto luego de que vecinos, visitantes y comerciantes manifestaran su preocupación ante el posible derrumbe del muro ubicado del lado derecho de la entrada del camposanto.

Actualmente, la barda está detenida por unas vigas.

Valdés Silva dijo que personal de la dirección que encabeza detectó el ondulamiento en la barda, por lo que solicitó un dictamen a Protección Civil Municipal.

Cuando detectamos esa situación solicitamos al área competencia, que es Protección Civil, que nos hiciera un dictamen al respecto y nos comentaron que sí fue un ondulamiento que con el tiempo sí puede deteriorarse; no es muy visible el ondulamiento, pero la recomendación de Protección Civil es que se tomen cartas en el asunto”, explicó.

El funcionario señaló que de acuerdo con el dictamen de Protección Civil, se solicitó a la Dirección de Obra Pública un presupuesto para levantar de nuevo la barda.

No es que la barda se vaya a caer, pero de alguna forma pedimos a Obra Pública también que nos reforzara incluso con algunos polines, ellos decían que no era muy necesario dado que no estaba en riesgo la barda, y nosotros preferimos que sí nos los pusieran”, comentó.