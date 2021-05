Orgullo guanajuatense: Pedro fue elegido para estudiar en España, pero ahora necesita tu apoyo

Salamanca, Guanajuato.- Solo un mexicano fue seleccionado para estudiar una maestría en música en la Universidad de Berklee en Valencia, España, una de las universidades más prestigiosas del mundo, pero por temas económicos esta posibilidad se podría alejar, por lo que en redes sociales se está buscando apoyarlo.

ORGULLO GUANAJUATENSE SOLICITA TU APOYO ����Su nombre es Pedro Herrera Delgado, originario de la ciudad de Salamanca,... Publicado por Somos de Salamanca en Jueves, 29 de abril de 2021

Las redes sociales se han unido para solicitar apoyo para el artista guanajuatense Pedro Herrera Delgado, único mexicano seleccionado para estudiar el Master of Music in Music Production, Technology and Innovation en la Universidad de Berklee en la ciudad de Valencia en España.

Mi nombre es Pedro Herrera Delgado, tengo 31 años, soy mexicano, artista digital y de los nuevos medios. Al crecer en una ciudad tan pequeña como Salamanca, Guanajuato, nunca creí estar en la posición en la que estoy ahora”, compartió el artista en un video.

Herrera Delgado también es docente en el Departamento de Arte y Empresa en la Universidad de Guanajuato y cuando se le presentó la oportunidad se dio cuenta de que no contaba con los ingresos suficientes para solventar los gastos, por lo que decidió pedir apoyo a través de la plataforma Donadora.org

Después de la emoción inicial por ser admitido, recibí un golpe de realidad: el pago de la matrícula es muy elevado y es algo que sale de mi alcance; el costo total es de $43,830 dólares por el año de estudio”, explicó.

Es decir que el año de estancia en Valencia le costará cerca de 900 mil pesos, por lo que decidió solicitar el apoyo de la gente.

A través de redes sociales y de páginas de Facebook como Somos de Salamanca han solicitado el apoyo de las personas, para que desde la página puedan realizar una donación y así apoyar a Pedro Herrera.

Amo mi trabajo... Quiero compartir con mis alumnos la experiencia de estudiar en el extranjero, así como transmitirles todo el conocimiento adquirido en mi estancia en Berklee; quiero que ellos se atrevan a soñar en cosas grandes, que sepan que sin importar de donde vengan pueden llegar más lejos de lo que creen posible”, afirmó.

MCMH