Nace Insabi con defectos

El INSABI nació con múltiples defectos, sin reglas de operación, sin manuales, sin una planeación detallada de su implantación, sin una fase piloto de prueba y sin mayor presupuesto afirmaron los ex secretarios de Salud federal Julio Frenk y Salomón Chertorivski.

Explicaron que hay muchos vacíos que generan incertidumbre en materia de financiamiento, en los servicios que tendrán los pacientes, así como en la operación y participación de los estados y en el futuro laboral de los trabajadores de la salud.

Los puntos anteriores son sólo una primera pincelada de la incertidumbre que priva en el arranque de una reforma mal concebida y pobremente planeada”, concluyen en una colaboración conjunta en el periódico Reforma detallaron que esto trastoca la operación diaria del nuevo Instituto de Salud y Bienestar (INSABI).

La incertidumbre avizora una crisis que puede acarrear muertes de pacientes y dolor irreparable en una sociedad a la que le urge sanar”, advierten.

El Seguro Popular que desapareció el primero de enero tenía dos instrumentos que le daban certeza financiera.

Los estados recibían el 89% de los recursos para administrar los servicios de consulta de primer nivel y la hospitalización general de segundo nivel, y eso les permitía planificar su presupuesto para garantizar la atención en esos dos niveles a la población afiliada.

El otro instrumento era el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que financiaba la atención de alta especialidad (SIDA, la mayoría de los cánceres, cuidados intensivos neonatales y un largo etcétera), que funcionaba con 8% de los fondos que cada año y a lo largo del tiempo se iba depositando a nombre y cuenta de los afiliados.

Ahora destacan, “las entidades federativas no saben cuántos recursos van a recibir y por tanto no pueden planear el año” y “las instituciones de alta especialidad no saben si el INSABI les seguirá pagando como solía hacer el extinto Fondo o si ahora deben cobrar cuotas a los pacientes”.

Los estados tampoco saben cómo operarán con el nuevo sistema. Actualmente ellos son responsables de otorgar los servicios de primer y segundo nivel, pero se prevé recentralizarlos a través de convenios con la federación.

Y los gobiernos estatales no tienen claro en cuánto los servicios de primer y segundo nivel asumirá esas responsabilidades “ni cómo se realizará, ni si será total o parcial”.

El INSABI también ha traído incertidumbre para los pacientes. Antes tenían una póliza de afiliación y un catálogo de servicios, pero hoy ya no existen.

Se ha prometido todo para todos, pero el presupuesto real se ha reducido. Se pasó de una certeza, sin duda con muchas oportunidades de mejora, a una ilusión demagógica”.

También hay incertidumbre entre los trabajadores del sector salud. El INSABI contempla absorver por parte del personal médico, de enfermería y administrativo que están al servicio de los sistemas de salud estatales.

¿Cuándo ocurrirá esta centralización, se garantizarán sus derechos laborales, quién emitirá su cheque y bajo las órdenes de qué estructura se encontrarán?”

La alteración operativa de los servicios perjudica a millones de personas con consecuencias potencialmente devastadoras para su salud, su sobrevivencia y su estabilidad económica”, afirman.

Frenk y Chertorivski sugieren “mantener las reglas del Seguro Popular mientras no existan las del INSABI, definir con claridad un calendario de transición, asignar recursos realmente adicionales, restablecer los fondos para seguir cubriendo la atención de alta especialidad sin elevar el cobro a los usuarios”.

También proponen iniciar un proceso de evaluación continua para introducir los ajustes necesarios y retornar a la fructífera práctica de basar las políticas públicas en evidencia.

Dimensión del servicio

1 millón de mexicanos se atiende cada día en el sistema de salud público

900 mil consultas hay por día

4, 500 niñas y niños nacen a diario

12 mil cirugías se realizan