Nafin y Bancomext pretenden impulsarpequeñas empresas en Guanajuato

León.- Bancomext y Nafin cuentan con 735 mil millones de pesos para financiar proyectos de 21 sectores productivos en México.

A marzo de este año, en Nafin traen 12, 400 millones de pesos en saldo de crédito y garantía para Guanajuato.

Said Saavedra Bracamontes, director general adjunto de Promoción Regional y Relaciones Institucionales, explicó que el reto es crecer un 10% en apoyos en comparación a lo sucedido en 2018 y aumentar el contenido nacional de las exportaciones que actualmente alcanza el 45% tanto en sectores tradicionales como tecnológicos.

Van por micro y pequeñas empresas

Contamos con dos instituciones sólidas que han dado resultados competitivos; tanto Bancomext como Nafin, lo que queremos es darle un nuevo enfoque a la cartera y apoyar a sectores de complejidad que tenga atracción a la proveeduría como es el caso del cuero-calzado, a los que el plan es instalar una ventanilla única”, señaló Saavedra Bracamontes.

Señaló que la gran empresa ya tiene un mercado con acceso a financiamiento, pero el micro y el pequeño es el que necesita cómo integrarse para comercializar y poder competir en precio y calidad.

En el primer trimestre de este año comparado con el anterior crecieron 11.5%, el aumento de la cartera crediticia es de entre 10% y 12% en el primero de los casos, y de 10% en el segundo, de las cuales otorga, en su mayoría, a través de garantías para pequeñas y medianas empresas.

Impulsar generación de capital

En 2018, Bancomext y Nafin otorgaron créditos que beneficiaron a 141 mil 880 empresas, con lo que se apoyó en la generación de 1.8 millones de empleos.

Bracamontes comentó que un reto más para este año es crecer el contenido nacional de las empresas que exportan, en la actualidad sectores como el calzado es del 11%.

Apuntó que quieren empujar la generación de capital y tecnología para que no solamente se trate de comprar maquinaria, sino desarrollar procesos, “y para eso hemos desarrollado un programa de capacitación y asistencia técnica que nos permite agarrar a ese pequeño y mediano empresario y ayudarlo a exportar si tiene el potencial, pero también ayudarlo a vincularse para que genere negocio”.

Programa de financiamiento

Detalló que si tienen intención de exportar cuentan con un programa de capacitación y asistencia para exportar, “ahí viene el programa de financiamiento que quizá y le va vender a una transnacional y a lo mejor no me da un contrato, pero me da una orden de compra, eso es lo suficientemente válido para nosotros como fuente de pago para poder ayudar, ya sea en anticipo o en flujo que es la parte complicada para el Mipyme”.

Explicó que sí tiene un tema local en infraestructura a través de Nafin con la garantía, por ejemplo, dijo que si es un crédito mediano que va de 150 mil pesos a hasta 5 millones, con esa garantía, puede acceder a financiamientos de un millón y medio hacia abajo donde no necesitan un respaldo real sino un obligado o un aval.

“En ese sentido le permite entrar al financiamiento y le genera, probablemente cuando le presten a tres años, que pueda encontrar financiamiento a cinco años”.